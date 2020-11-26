ميسي يعلق على وفاة مارادونا

2020/11/26 | 00:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على وفاة مواطنه دييغو ماردونا الذي وافاه الأجل جراء سكتة قلبية في ضواحي العاصمة بوينوس أيريس الأربعاء.

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