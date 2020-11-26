السلطات الأمريكية تؤجل حظر

2020/11/26 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أكدت إدارة تطبيق "تيك توك" أن الحكومة الأمريكية أجلت الحظر المفروض على التطبيق لمدة أسبوع، حتى الـ4 من كانون الاول المقبل.

وجاء في إشعار وجهه القائمون على التطبيق إلى محكمة واشنطن، أن "اللجنة الأمريكية للاستثمار الدولي منحت "تيك توك" تمديدا لأسبوع إضافي من 27 تشرين الثاني إلى 4 كانون الاول 2020".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "وزارة التجارة لم تنفذ بعد حظرا فعليا على التطبيق، بينما كانت المحاكم تنظر في قضايا بهذا الصدد".

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن "التطبيق يمكن أن يكون مرتبطا بالسلطات الصينية، ويمكنه التجسس على المستخدمين"، الأمر الذي تنفيه شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق.

ومنع القرار الأولي للإدارة الأمريكية الشركات المحلية من تنزيل تطبيق "تيك توك".

المصدر: RT

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