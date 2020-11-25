بايدن يدعو لاحترام النتائج.. وترامب يتحدث عن

2020/11/26 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون لمناسبة عيد الشكر، دعا الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية، في وقت جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاتهامات بأنه جرى تزوير النتائج معتبرا، في كلمة عبر الهاتف، أنه يجب "قلب الانتخابات".

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