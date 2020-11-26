أتالانتا يصعق ليفربول ويحرمه من التأهل المبكر

2020/11/26 | 01:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} باغت أتالانتا مضيفه ليفربول وفاز عليه بهدفين نظيفين مساء الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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