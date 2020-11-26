مدريد يعمق جراح أنتر ميلان ويعزز حظوظه لدور الـ 16 في دوري الابطال

2020/11/26 | 01:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب جوزيبي مياتزا بميلانو، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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