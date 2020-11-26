ريال مدريد يتخطى إنتر ميلان بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

2020/11/26 | 01:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حقق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على إنتر ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بملعب جوزيبي مياتزا بميلانو، في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول بالدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 59.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.

المصدر: كورة

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