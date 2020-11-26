أول محاولة اغتيال في بغداد ضد المحتجين على قانون الجرائم الالكترونية

2020/11/26 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناشط‭ ‬اكرم‭ ‬عذاب‭ ‬مع‭ ‬طفلته‭ ‬قبيل‭ ‬محاولة‭ ‬اغتياله‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬امس بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال تعرّض‭ ‬ناشط‭ ‬عراقي‭ ‬بارز،‭ ‬لتصدي‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬لتكميم‭ ‬الافواه‭ ‬،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬نفذها‭ ‬مسلحون‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الطالبية‭ ‬شرقي‭ ‬بغداد،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬معاقل‭ ‬الميليشيات‭ ‬المسلحة‭ ‬الموالية‭ ‬لطهران‭.‬ وقال‭ ‬ناشطون‭ ‬عراقيون‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬أطلقوا‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭ ‬على‭ […]

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