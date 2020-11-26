2020/11/26 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام دفع الصحفيون العراقيون من كل المشارب والالوان ثمناً باهضاً، كما لم يحدث في أي بلد عربي، في أقل من عقدين، إذْ جرى اغتيال المئات وعانى آخرون التهجير الاضطراري خوفاً من كواتم الصوت.وكان الطموح المستمر يتمثل في الدعوة الى اصدار قوانين تحمي الصحفيين والاعلاميين وأصحاب الرأي ومؤسساتهم وتجرم كل الجهات التي تحاول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما ينتظره الاعلاميون من القوانين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما ينتظره الاعلاميون من القوانين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).