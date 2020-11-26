روسيا تبدي استعدادها لتوريد السلاح الى العراق

2020/11/26 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ ابدى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬الاربعاء‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬تزويد‭ ‬العراق‭ ‬بما‭ ‬يحتاجه‭ ‬من‭ ‬اسلحة‭ ‬ومعدات‭ ‬العسكرية‭.‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬منعت‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬منظومة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الروسية‭ ‬اس‭ ‬300‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ .‬وقال‭ ‬لافروف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬موسكو‭ […]

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