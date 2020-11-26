ألمانيا تمدد قيود كورونا

2020/11/26 | 01:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها اتفقت مع قادة الولايات الفيدرالية الست عشرة في البلاد على تمديد قيود كورونا حتى 20 كانون الاول على الأقل.

وأفادت بأنه من المرجح أن تظل الإجراءات سارية حتى يناير 2021، وقالت للصحفيين: "أرقام العدوى لا تزال مرتفعة للغاية"، لكنه سيتم تخفيف القيود جزئيا خلال عطلة عيد الميلاد.

وفرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" لمدة شهر في الثاني من نوفمبر لكبح جماح الموجة الثانية التي تجتاح معظم أوروبا، وشمل الإغلاق الحانات والمطاعم لكن المدارس والمتاجر لا تزال مفتوحة.

وبموجب الإجراءات المتفق عليها الأربعاء، ستقتصر التجمعات الخاصة على خمسة أشخاص اعتبارا من 1 كانون الاول، وسيسمح للتجمعات التي تصل إلى 10 أشخاص باستثناء الأطفال، خلال عيد الميلاد للسماح للعائلات والأصدقاء بالاحتفال.

وشددت ميركل على أن ألمانيا ستجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع مناطق المشاة ذات الازدحام الشديد ومراكز المدن.

وأظهرت البيانات اليومية من معهد روبرت كوخ(RKI) للأمراض المعدية ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة ارتفع 18633 حالة إلى 961320 حالة.

وقفز عدد الوفيات من 410 إلى 14771، مقارنة بـ305 في الأسبوع الماضي، و 49 فقط في 2 تشرين الثاني عندما دخل الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ.

المصدر: RT

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