"محنة صادمة".. الأسترالية-البريطانية تعلق على سجنها في إيران بعد الإفراج عنها

2020/11/26 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الأكاديمية الاسترالية-البريطانية كايلي مور-غيلبرت، الأربعاء، إطلاق سراحها من سجنها في إيران بأنه نهاية "محنة طويلة وصادمة"، موجّهة الشكر إلى جميع من نظموا حملات دعم من أجل الإفراج عنها.

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