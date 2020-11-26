2020/11/26 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: سعد السماك

كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الاربعاء، عن تأمين رواتب 30 الف درجة من العقود والاجراء والمحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم من الحشد.

وذكر بيان لمكتب محافظ البصرة أن «رواتب العاملين ضمن الثلاثين ألف درجة وظيفية والمحاضرين المجانيين، قد جرى تأمينها ضمن قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان مؤخراً، بعد استحصال موافقة وزارة المالية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: تأمين رواتب 30 ألف درجة من العقود ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: تأمين رواتب 30 ألف درجة من العقود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).