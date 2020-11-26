الرافدين يصرف المستحقات الماليَّة لأصحاب المنافذ

2020/11/26 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: احمد عبد ربه

باشر مصرف الرافدين صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.

وذكر بيان للمصرف أن «فروعنا قد بدأت بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ».

وأشار إلى أن «العديد من اصحاب المنافذ قد نفدت السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين والشرائح الاخرى على سحب رواتبهم، فقدموا الى بعض فروعنا طلبات لتسلم اموالهم لغرض الاستمرار بمواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين والمواطنين والمتقاعدين».

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