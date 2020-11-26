الجزائر، مصير اقتصاد الرّيع - الطاهر المعز

2020/11/26 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الجزائر، مَصير اقتصاد الرّيععرفت الجزائر حركة احتجاجات اجتماعية، كانت في ظاهرها مُعارضة ترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة (منذ 1999) ولكنها في حقيقتها تعبير عن أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية، خصوصًا بعد انخفاض أسعار المحروقات، أي النّفط والغاز، التي تُشكل السّلع الرئيسية التي تُصَدّرُها البلاد، والمورد الرئيسي للعملات الأجنبية، في بلد لا يُنتج سوى القليل مما يحتاجه من غذاء ودو ......





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