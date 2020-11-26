ترامب يصدر عفوا شاملا لمستشاره السابق مايكل فلين

2020/11/26 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء إصداره أمرا بالعفو لمستشاره السابق لشؤون الأمن القومي، مايكل فلين، الذي واجه اتهامات بتقديم معلومات مغلوطة لمكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" فيما يخص التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

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