بعد إصابته بكورونا.. وفاة الصادق المهدي في الإمارات

2020/11/26 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر من عائلة رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، الأربعاء، نبأ وفاته في الإمارات حيث كان يتلقى العلاج فيها لإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

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