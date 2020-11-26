الصحة العالمية تحدد الاحتمالات الرئيسية لانتقال كورونا إلى البشر

2020/11/26 | 03:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

رجح خبير منظمة الصحة العالمية فرانك كونينغز، أن فيروس كورونا انتقل إلى البشر من حيوان تكيف معه.

وأشار كونينغز، إلى أن "نظرية أن الإصابة بفيروس (سارس2) انتقلت مباشرة من الخفافيش غير مرجحة"، مشيرا إلى أن "الكشف عن نسخة من فيروس كورونا لم تتكيف مع جسم الإنسان سيساعد على فهم التغيرات المهمة للعدوى، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم في اكتشاف الأدوية واللقاحات الأكثر فعالية".

ولم يستبعد كونينغز، أن "الحيوانات قد تحتاج للقاح في المستقبل حيث ثبت أن بعض الحيوانات الأليفة وخاصة القطط والكلاب، معرضة للإصابة بالعدوى، لكنها لا تستطيع نقل الفيروس بسهولة إلى البشر".

ووفقا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم أكثر من 60 مليون مصاب، فيما سجلت أكثر من 513 ألف حالة وفاة، وتعافى أكثر من 38 مليون مريض من الفيروس.

المصدر: RT

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