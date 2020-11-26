قطر توضح سبب إيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

2020/11/26 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر أنها أوقفت، الأربعاء، لبعض الوقت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني بعد انتهاكهما مياهها الإقليمية، في خطوة ندّدت بها المنامة، معتبرة أنّها تتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي ومع قانون البحار الدولي.

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