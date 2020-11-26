2020/11/26 | 04:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن في الخرطوم عن وفاة الصادق المهدي زعيم حزب الامة السوداني – ٨٤ عاما – في الامارات متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا

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