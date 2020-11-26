الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا خلال ستة أشهر 

2020/11/26 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من 2400 وفاة بمرض كوفيد-19، خلال 24 ساعة، وفقا لإحصائيات جامعة هوبكنز الأميركية، في أعلى حصيلة خلال ستة أشهر.

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