مخترع مصري يطور روبوتا للكشف عن كورونا 

2020/11/26 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع قدوم موجة ثانية من مرض كوفيد-19 إلى مصر، يحاول مخترع مصري تجربة قدرة روبوت على إجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من خلال التحكم به من بعد.

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