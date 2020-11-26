هالاند.. ما الذي ينقص

2020/11/26 | 07:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أنه مازال في العشرين من عمره فإن، النجم النرويجي الشاب، إرلينغ هالاند، لم يعد يعتبر موهبة صاعدة بل بات لاعبًا يشكل الفارق في مباريات فريقه، بروسيا دورتموند، بشكل منتظم رغم أنه لا يزال يملك العديد من الجوانب ليطوّرها وفقًا للخبراء والمخضرمين.

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