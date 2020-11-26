2020/11/26 | 07:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الجبهة العراقية بزعامة أسامة النجيفي، المضي بإجراءات اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



وذكرت الجبهة في بيان أن الجبهة العراقية تعلن نفيها القاطع لما ورد على لسان أحد أعضاء حزب تقدم المتضمن حصول تراضٍ بين الجبهة العراقية وتحالف القوى.وأكدت أنها ماضية في مشروعها لإصلاح المؤسسة التشريعية، ومن ذلك إقالة رئيس مجلس النواب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة العراقية تصر على اقالة الحلبوسي 7 SKY TV.

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