إطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين الشهر المقبل

2020/11/26 | 07:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة عادل الركابي، الخميس، إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين في بداية الشهر المقبل.

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