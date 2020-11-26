الشرطة الكندية تنفي

2020/11/26 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مسؤولة في الشرطة الكندية أشرفت على عملية اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي الصينية، منغ وانزو، قبل نحو عامين، توجيه أفراد شرطة الحدود بإخفاء صدور أمر توقيف عنها أثناء استجوابها

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