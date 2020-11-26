الحقوق النيابية: البرلمان يصوِّت على قانون حريَّة التعبير قريباً

2020/11/26 | 07:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتهت لجنة حقوق الإنسان النيابيّة من مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، وسيعرض قريباً للتصويت، فيما بينت أن هناك ثلاثة قوانين أخرى أرسلت لهيئة الرئاسة لمناقشتها.

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