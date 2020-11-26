2020/11/26 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثلما أحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جلبة لا حدود لها حين فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2016، فإنه بالتأكيد لن يغادر البيت الأبيض بعد خسارته شبه المؤكدة للانتخابات الرئاسية عام 2020 إلا بجلبة أكثر صخباً، ستحفر في ذاكرة الأميركيين، وسيظل يتذكرها ويستشهد بها العالم.

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