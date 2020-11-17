2020/11/26 | 08:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مش مجبورة تخبي حزنك.



ومن وجعك ما تخجلي” بهذه الكلمات أعلنت النجمة الأردنية نداء شرارة عن دعمها للنساء في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. ونشرت نداء شرارة مجموعة صور ظهرت فيها بوجه مليء بالكدمات وكتب عليها: “ما تخبي وجعك ورا الكمامة”

وعبرت النجمة الأردنية عن سعادتها باختيارها من قبل الاتحاد الأوروبي بأن تكون جزءاً من هذه الحملة التي تستمر 16 يوماً والتي تبث رسائل لتوعية المرأة العربية على عدم الاستسلام وعدم إخفاء وجعها خلف قناع.



وقالت: “25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، شكراً للاتحاد الأوروبي على اختياري بأن أكون جزءاً من هذه الحملة الكبيرة في بلدي الأردن، فخورة بنفسي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نداء شرارة تدعم المرأة المعنفة بأمر من الاتحاد الأوروبي 7 SKY TV.

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