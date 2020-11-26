2020/11/26 | 08:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة العراقي عادل الركابي، الخميس، إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين في بداية الشهر المقبل....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق..إطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق..إطلاق وجبة جديدة من قروض العاطلين الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).