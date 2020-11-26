رغم التوترات العسكرية على الحدود.. الصين تضغط على الهند لإلغاء حظر تيك توك

2020/11/26 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الحكومة الصينية يوم الأربعاء، عن "مخاوف جدية" بشأن قرار الهند حظر 43 تطبيقًا للهواتف الذكية الصينية الأخرى، ودعت نيو دلهي إلى "تصحيح نهجها التمييزي على الفور"، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

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