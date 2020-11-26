 العقابي: بعض مواد قانون جرائم المعلوماتية بحاجة الى فنيين ومتخصصين

2020/11/26 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…بين عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان بعض مواد قانون جرائم المعلوماتية بحاجة الى متخصصين وفنيين، لافتا الى ان القانون عقابي جرمي يعاقب سلوكيات معينة تتعلق بالتهديد للامن الوطني والابتزاز وقضايا الارهاب.وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “بعض مواد قانون جرائم المعلوماتية تحتاج الى استشارة من مختصين وفنيين بمجالاتهم من اجل الوقوف على جميع حيثيات وفقرات القانون”.واضاف ان “فقهاء القانون والقضاة سيكون لهم دور في قانون جرائم المعلوماتية، اذ هناك حاجة لمعالجات فنية لبعض المسائل الدقيقة للقوانين العقابية، خاصة ان هذا القانون سيكون عقابي جرمي”.وبين ان “هناك حاجة لتشريع قانون يجرم بعض الافعال التي فيها تعدي على بيانات الدولة وتهديد الامن الوطني وقضايا الارهاب واستغلال منظومة الانترنت والسوشال ميديا والابتراز والتسقيط”.



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