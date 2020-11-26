بعد 6 أشهر.. الولايات المتحدة تعود لـ

2020/11/26 | 08:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجّلت الولايات المتّحدة، وفاة أكثر من 2400 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من 6 أشهر، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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