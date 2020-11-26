المالية النيابية: الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القرض وإلزامها بتنفيذ بنود القانون

2020/11/26 | 08:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} قالت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القرض واضافت فقرة تلزم بتنفيذ جميع مواد القانون.

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