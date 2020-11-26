دوري ابطال اوروبا.. ريال مدريد يتجاوز عقبة الانتر في ملعب الاخير (فيديو)

2020/11/26 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

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احرز ريال مدريد الاسباني فوزا مهما على انتر ميلان الايطالي بنتيجة (2-0) في مباراة اقيمت على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وتقدم الفريق الاسباني عن طريق ضربة جزاء نفذها ايدين هازارد بنجاح في الدقيقة الـ7 من عمر اللقاء، فيما عزز لاعب الانتر اشرف حكيمي تقدم الضيوف بعد تسجيله هدف في مرمى فريقه عند الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة يحل مدريد في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الانتر في المركز الاخير برصيد توقف عند نقطتين فقط.

A.Sh

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