تحذيرات من مخلفات الارهاب في المناطق الريفية والصحراوية خلال تساقط الامطار والسيول

2020/11/26 | 08:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصحذر المختص بالشأن الامني علي كاظم الموسوي، من حدوث انفجارات وانفلاق للمواد شديدة الانفجار من مخلفات الارهاب في بعض المناطق الريفية والصحراوية المحررة نتيجة الامطار الشديدة والسيول التي قد تهطل خلال الايام المقبلة.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الكثير من مخلفات الارهاب والالغام في المناطق المفتوحة تشكل خطرا كبيرا على السكان ورعاة الاغنام نتيجة تخبأتها بطرق غير صحيحة”.واضاف ان “الامطار والتحذيرات من كمياتها اضافة للسيول التي ستقدم للعراق، ستؤدي الى انفجار تلك المخلفات، الامر الذي يتطلب القيام بعمليات مسح وبحث متواصلة في مختلف المناطق الريفية والصحراوية للعثور على مخلفات الارهابيين”.وبين ان “اكثر الاماكن خطورة هي الاودية التي اتخذت منها عناصر داعش ملاذا امنا بعيدا عن انظار القوات الامنية، وهو ماينبغي البحث فيه للقبض على الخلايا النائمة وازالة وتدمير مخلفاتهم بدلا من انفجارها نتيجة الامطار والسيول”.



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