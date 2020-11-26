الباوي: الحزبين الكرديين وباقي الساسة في صمت مريب ازاء انتهاك السيادة

2020/11/26 | 08:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان هناك صمت مريب من قبل الساسة والحزبين الكرديين ازاء استمرار انتهاك السيادة من قبل الجيش التركي لمناطق شمال العراق.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “سكوت غالبية ساسة العراق عن انتهاك سيادة العراق دليل على ان مفهوم “السيادة” ليس سوى لعق عل السنتهم”.واضاف ان “الشعب الكردي في الشمال يأن تحت وطأة القصف والتوغل والسلوكيات الاستفزازية للجيش التركي في حين ان الحزبين الديمقراطي والاتحاد في صمت مريب ولم يحركا ساكنا، بل والادهى من ذلك حديث القوى الكردية المعارضة بان ما يجري من قبل الجارة الشمالية هو بضوء اخضر من بارزاني واسرته”.وبين ان “مفهوم السيادة يعني رفض المساس باهم جوهر انتماء لهذه الارض، لكن الذي يحصل هو سكوت السواد الاعظم من ساسة واحزاب العراق عن انتهاكات دول يخضعون لها لارض وكرامة العراق”.



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