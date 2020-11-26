2020/11/26 | 09:02 - المصدر: عين العراق

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الخميس 26 نوفمبر 2020 | 08:52 صباحاً | عدد القراءات : 11

تحذيرات من أمطار غزيرة في سبع محافظات خلال يومي السبت والاحد

وجهت الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في بغداد برقية مستعجلة الى مديرية الموارد المائية في ذي قار وبقية المحافظات تحذر فيها من أمطار غزيرة في سبع محافظات

وذكرت البرقية والمعنونة الى مديريات الموارد المائية كافة بان توقعات "الطقس الصادرة عن الهيأة العامة للانواء الجوية العراقية والموديلات العالمية الامريكية والاوربية تشير الى ان حوضي دجلة والفرات سيتعرضان خلال يومي 28 و 29 من تشرين الثاني للعام الحالي لمنخفض جوي مصحوب بامطار غزيرة في بعض المحافظات الواقعة في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق".



واشارت البرقية ان "شدتها ستتركز في ديالى وبغداد وواسط وميسان والبصرة وذي قار والمثنى ويحتمل ورود سيول كبيرة من الحدود الشرقية".

واشارت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة والحيطة والحذر ومراقبة السداد وتهيئة مهارب الفيضان

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