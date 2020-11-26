سيدات قره قوش يتوجن بلقب دوري النساء بالكرة الطائرة

2020/11/26 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

توجت سيدات نادي قره قوش بلقب دوري النساء بكرة الطائرة للمرة السادسة على التوالي ، بعد فوزهن على سيدات نادي اكاد عنكاوا في المباراة النهائية التي القيمت بينهن على قاعة اكاد في محافظة اربيل .

وشهدت المباراة ندية واثارة بين الفريقين ليحسم فريق قره قوش المباراة بثلاثة اشواط مقابل شوطين لاكاد عنكاوا صاحب المركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب سيدات نادي افروديت.

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