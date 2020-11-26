2020/11/26 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستمدّد حتّى مطلع يناير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تمدد إجراءات مكافحة كورونا.. وميركل تطلب عدم السفر للخارج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تمدد إجراءات مكافحة كورونا.. وميركل تطلب عدم السفر للخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).