ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في سوريا

2020/11/26 | 09:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في سوريا، خلال الـ24 ساعة الماضية بشكل لافت عن الأيام السابقة.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها الأربعاء، إنه تم “تسجيل 6 وفيات من الحالات المصابة المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 391”.

وأضاف البيان: “تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 7459، وتسجيل شفاء 58 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3271”.

وسجل مخبر الترصد الوبائي شمال غرب سوريا والتابع لوحدة تنسيق الدعم يوم أمس، 200 إصابة جديدة بالفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، ليصل عدد الحالات الإجمالي للإصابات إلى 14698 إصابة، تعافى منها 6049 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 134 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس بعد تسجيل حالة وفاة وحيدة.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة قسد شمال وشرق سوريا الجديدة 6787 حالة، منها 185 حالة وفاة و984 حالة شفاء.

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