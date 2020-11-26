الرافدين يعلن استمرار ملاحقته القانونية للمخالفين

2020/11/26 | 09:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلن مصرف الرافدين، الخميس، استمرار اجراءاته القانونية بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين".

وأشار الى أن "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام".

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