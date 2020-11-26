ضبط أكثر من 90 طن من المخدرات بعملية “كبرى” اشتركت فيها 29 دولة حول العالم

2020/11/26 | 09:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ،ضبط أكثر من 90 طنا من مخدرات الكوكايين أثناء المرحلة السادسة من عملية “أوريون” الأمنية التي تشارك فيها 29 دولة.

وقال دوكي في خطاب له، إنه “تم ضبط 90.7 طن من الكوكايين خلال المرحلة السادسة من عملية “أوريون”مبينا أن “هذه العملية متعددة الجنسيات تنقذ حياة الناس”، مشيرا إلى أن هذه الكمية من المخدرات كانت كافية لـ250 مليون جرعة.

وشار إلى أن “عملية أوريون لمحاربة المخدرات بدأت في عام 2018 واستمرت المرحلة السادسة منها من 15 سبتمبر إلى 30 أكتوبر الماضي.

واضاف ان”هذا العملية أسفرت عن ضبط أكثر من 18 طنا من الماريجوانا وتوقيف 413 شخصا من مختلف الجنسيات.

كما تم حجز 7 طائرات و76 قاربا و5 غواصات، كانت تستخدم لتهريب المخدرات.

ومنذ انطلاق العملية قامت الدول المشاركة فيها بضبط أكثر من 284 طنا من الكوكايين و63 طنا من الماريجوانا.

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