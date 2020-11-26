2020/11/26 | 09:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق محبط من سياسة أوبك ويدعوها لمراعاته بتحديد الحصص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/26 | 09:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق محبط من سياسة أوبك ويدعوها لمراعاته بتحديد الحصص) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق محبط من سياسة أوبك ويدعوها لمراعاته بتحديد الحصص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).