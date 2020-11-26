الرافدين: إجراءاتنا القانونية مستمرة بحق المتخلفين عن تسديد القروض 

2020/11/26 | 09:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين ان اجراءاته القانونية مستمرة في فروعه بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين”.وأضاف البيان أن “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام”.



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