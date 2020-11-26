بيان جديد من مصرف الرافدين يخص فئة من المقترضين

2020/11/26 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان اجراءاته القانونية مستمرة في فروعه بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، انه "وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين".

واشار الى ان "هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام".

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