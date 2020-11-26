امريكا تؤجل حظر تيك توك

2020/11/26 | 09:22 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت إدارة تطبيق “تيك توك” أن الحكومة الأمريكية أجلت الحظر المفروض على التطبيق لمدة أسبوع، حتى الـ4 من ديسمبر المقبل.



وجاء في إشعار وجهه القائمون على التطبيق إلى محكمة واشنطن، أن “اللجنة الأمريكية للاستثمار الدولي منحت “تيك توك” تمديدا لأسبوع إضافي من 27 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2020″.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن “وزارة التجارة لم تنفذ بعد حظرا فعليا على التطبيق، بينما كانت المحاكم تنظر في قضايا بهذا الصدد”.



وتؤكد الإدارة الأمريكية أن “التطبيق يمكن أن يكون مرتبطا بالسلطات الصينية، ويمكنه التجسس على المستخدمين” الأمر الذي تنفيه شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق.



ومنع القرار الأولي للإدارة الأمريكية الشركات المحلية من تنزيل تطبيق “تيك توك”.

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