العمل تحدد موعد اطلاق قروض العاطلين وتكشف اعداد المتجاوزين على شبكة الرعاية

2020/11/26 | 09:22 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، إطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين بداية الشهر المقبل، كاشفة عن وجود 25 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية.

وقال الركابي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (26 تشرين الثاني 2020) إن "الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل، وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض"، مبينا أن "قيمة القرض تبلغ 8 ملايين دينار من دون فوائد، ويأتي منح القروض في إطار مسعى الوزارة لتوفير فرص عمل للعاطلين وتمكينهم من إقامة مشاريع مدرة للدخل".

وأشار الى أن "الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد"، لافتا الى أن "الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة".

وكشف عن "وجود 25 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية يتقاضون رواتب مختلفة من 100 الى 175 ألف دينار"، لافتا الى أن "الوزارة وعبر فرق ولجان مختلفة تمكنت من استرداد 20 مليار دينار من المتجاوزين".

وبشأن العمالة الاجنبية في العراق، بين الركابي أن "هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة العمل للشركات الاجنبية وإلزامها بتشغيل ما لا يقل عن 50 % من العاملين العراقيين، وبعكسه تتم إحالتها لمحكمة العمل"، موضحا أن "أجور العمال الأجانب أفضل من أجور العمال العراقيين، وتمتاز بأنها مستمرة".

A.Sh

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