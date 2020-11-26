آخر تطورات الحالة المطرية اليوم وغدا (خرائط)

2020/11/26 | 09:22 - المصدر: NRT عربية

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أجواء ماطرة

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الخميس، عن توقعات الحالة المطرية السائدة، فيما أشأر إلى ان بعض المناطق ستشهد نشاطا بالرياح.

وذكر عطيه، في منشور على "فيسبوك" تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 26 تشرين الثاني 2020، ان "المنخفض الحالي يعاني اعاقة لتقدمه من مرتفع جوي متواجد شمال ايران يتسبب عنه انحدار ضغط عالي جهة شرق العراق ينتج عنه نشاط بالرياح السطحية الجنوبية الشرقية التي من المتوقع نشاطها تدريجيا في صباح ونهار الخميس عموما في مدن الجنوب ووسط والفرات الاوسط من البلاد لتصل سرعتها مابين 50-60 كم بالساعة مسببه (تصاعدا للغبار) وارتفاع الامواج شمال الخليج العربي".

وأضاف ان "المناطق المرشحة لنشاط عالي للرياح التي تصل الى مابين 80 - 90 كم بالساعة هي بادية الجنوب، واسط، ديالى، بغداد، بابل، كربلاء، الديوانية وربما صلاح الدين ايضا"، مبينا انه "يتوقع ان يهـدأ نشاط الرياح السطحية خلال ساعات المساء".

وفيما يتعلق بتوقعات الامطار صباح الخميس، أفاد عطيه، بأنها تتركز في مدن شمال البلاد اضافة لصلاح الدين وشمال الانبار ومناطق من ديالى، وتكون خفيفة الشدة عموما، مع فرص غزارة واردة في دهوك وكركوك والسليمانية واربيل .





وأوضح أن "فرص الأمطار تتصاعد خلال النهار لتشمل مناطق متفرقة من مدن الجنوب والفرات الاوسط ايضا وتكون خفيفة الشدة متفرقة وربما قطرات لكون نشاط الرياح السطحية هنا يعتبر عامل سلبي ويقلل من تصعيد الرياح العمودي ".

وأشار إلى ان"هطول الامطار يستمر في مناطق متفرقة من المدن (عدا غرب البلاد) خلال المساء ثم يتلاشئ تأثير المنخفض هذا صباح يوم غد الجمعة، لتبدأ بعدها حالة عدم استقرار جديدة أشمل من ناحية التأثير والغزارة و يتركز تاثيرها الاعم في مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط".

ر.إ

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