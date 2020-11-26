الهند : تسجيل أكثر من 44 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/26 | 09:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، الخميس تسجيل 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي الذي ظلت فيه حالات الإصابة في يوم واحد دون مستوى 50 ألفا.وتبلغ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند الآن 9.27 مليون، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة.كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 524 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 135223.انتهى / 25م

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