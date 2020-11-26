وزير العمل يحدد موعداً لإطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين عن العمل

2020/11/26 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة، عادل الركابي، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، بداية الشهر المقبل موعداً لإطلاق وجبة جديدة من القروض للعاطلين عن العمل.

وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة ستطلق وجبة جديدة من القروض للمسجلين في قاعدة البيانات كعاطلين عن العمل، وبمعدل 5 إلى 6 الاف قرض".

وبيّن، أن "قيمة القرض تبلغ 8 ملايين دينار من دون فوائد، ويأتي منح القروض في إطار مسعى الوزارة لتوفير فرص عمل للعاطلين وتمكينهم من إقامة مشاريع مدرة للدخل".

وأشار الى أن "الوزارة لديها قروض أخرى على برنامج حاضنات الأعمال من دون فوائد"، لافتاً الى أن "الراغبين بالتقديم المباشر الى الوزارة يتطلب منهم تقديم فكرة مشروع ابتكاري وفق الضوابط الموضوعة".ووفقاً لتصريحه الصحفي، كشف الركابي عن "وجود 25 ألف متجاوز على رواتب شبكة الحماية يتقاضون رواتب مختلفة من 100 الى 175 ألف دينار"، مبيناً أن "الوزارة وعبر فرق ولجان مختلفة تمكنت من استرداد 20 مليار دينار من المتجاوزين".

وبشأن العمالة الأجنبية العاملة في العراق، أوضح الركابي، أن "هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة العمل للشركات الاجنبية وإلزامها بتشغيل ما لا يقل عن 50 % من العاملين العراقيين، وبعكسه تتم إحالتها لمحكمة العمل".ولفت إلى أن "أجور العمال الأجانب أفضل من أجور العمال العراقيين، وتمتاز بأنها مستمرة".

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